Jadwal Liga Eropa Siaran Live SCTV, Ada Belgrade vs AC Milan, Sociedad vs MU, Benfica vs Arsenal dll

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal lengkap babak 32 besar Liga Eropa (Europa League) 2021 yang tayang di TV Online SCTV dan Vidio.com pekan ini

Jadwal babak 32 besar Liga Eropa akan dimulai Jumat (19/2/2021) dini hari WIB yang langsung dibuka laga dari AC Milan, Manchester United, AS Roma dll.

Pertandingan 32 besar Liga Eropa dibagi dalam dua sesi, yakni pada pukul 00.55 dan pukul 03.00 WIB.

Pada pukul 00.55 WIB ada sejumlah laga menarik seperti Real Sociedad vs Manchester United, Red Star Belgrade vs AC Milan, Wolfsberger vs Tottenham Hotspur, Braga vs AS Roma dll.

Sementara pada pukul 03.00 ada pertandingan diantaranya Benfica vs Arsenal, Granada vs Napoli, Lille vs Ajax Amsterdam dll.

* Modal Bagus Arsenal

Liga Eropa yang bakal menggelar babak 32 besar leg pertama salah satunya mempertemukan Benfica vs Arsenal, pada Jumat (19/2/2021) pukul 03.00 Wib dini hari.

Pertandingan Benfica vs Arsenal bakal berlangsung di tempat netral Olimpico Roma lantaran pembatasan masuk wilayah yang dilakukan Pemerintah Portugal.

Begitupun di Inggris berlaku hal yang sama dan membuat leg kedua harus tersaji di markas Olympiacos seminggu kemudian.

Meskipun demikian, Arsenal melakoni partai ini dengan modal kemenangan meyakinkan di pertandingan terakhirnya atas Leeds.