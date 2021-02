Nasib Asmara BCL Sepeninggal Ashraf, Pertanyaan Maia Estianty pada Ibu Noah Soal Nikah Lagi Diungkit

(YouTube/It's Me BCL)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebuah pertanyaan musisi Maia Estianty dikenang Bunga Citra Lestari atau BCL saat berdialog dengan Daniel Mananta.

Rupanya, ibu Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani itu menanyakan soal apakah BCL akan menikah lagi sepeninggal Ashraf Sinclair?

Pertanyaan itu sempat dilontarkan Maia Estianty pada sahabat Ariel NOAH itu dalam vlog pribadinya beberapa waktu lalu.

Ternyata di balik momen itu, ibu Noah Sinclair itu mengaku heran dengan adanya pertanyaan tersebut.

Apalagi ia saat itu masih merasakan duka mendalam atas kepergian Ashraf Sinclair selamanya.

Bukan hanya BCL, Daniel Mananta yang merekam video tersebut juga sempat syok.

Hal ini terungkap melalui vlog terbaru BCL dilansir TribunJakarta (grup Banjarmasinpost.co.id) pada Senin (15/2/2021).

Saat itu ibu beranak satu ini menegaskan, belum mengetahui bagaimana nasib asmaranya setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia.

"Gue ga berani berekspektasi lagi ke depannya seperti apa, makanya gue punya kenangan 12 tahun terindah. We never know tapi kalau ditanya seperti ini (asmara, red), gue membuka diri mengenal orang lagi tapi kan lagi pandemi juga," jelas BCL.

Lebih lanjut, BCL belum kepikiran untuk menikah maupun menjalin hubungan lagi.

