Ulah Syahrini dan Reino Barack di Jalanan Tokyo Saat Valentine, Tingkah Inces Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Melewati hari valentine sebagai sepasang suami istri, Syahrini dan Reino Barack rupanya memiliki cara tersendiri.

Bukan dengan acara makan malam romantis bak pasangan yang dimabuk asmara, Syahrini dan Reino Barack justru kedapatan melewatinya secara sederhana.

Walau hidup dengan bergelimang harta, perilaku sang penyanyi dengan suaminya yang tampak bahagia meski dengan melakukan hal kecil saat berduaan menjadi sorotan.

Seperti yang dilansir melalui unggahan story di akun instagram @princessyahrini, Minggu (14/2/2021).

Tepat di hari valentine, keduanya nampak asik berjalan kaki sambil menikmati suasana kota Tokyo yang mulai sepi lantaran wabah Covid-19 yang belum juga mereda.

Dalam video yang dibagikan, terlihat Inces memamerkan pemandangan Kota TOkyo yang dihiasi dengan lampu - lampu dan taman - taman kecil di sekitar jalanan.

Terdengar pula suara gurauan keduanya yang saling bersahutan di sepanjang perjalanan.

"This is Tokyo at night, ini pohon apa sih sayangku, pohon apa?" Ucap Syahrini manja.

Bukannya menjawab serius pertanyaan sang istri, Reino justru merespon dengan jawaban yang nyeleneh.

"Pohon beringin beb, atau jambu ya?" jawab Reino.

