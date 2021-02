Jadwal Liga Champions Malam Ini, Barcelona vs PSG Live SCTV, RB Leipzig vs Liverpool di TV Online

Jadwal Liga Champions Kamis (17/2/2021) dinihari atau malam ini, Barcelona vs PSG via Live Streaming SCTV, RB Leipzig vs Liverpool via Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Liga Champions babak 16 besar (UEFA Champions League/ UCL) yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan TV Online Vidio.com. Neymar antisipasi laga Barcelona vs PSG.

Jadwal babak 16 besar Liga Champions adalah dimulai pada Rabu 17 Februari 2021 via Live Streaming SCTV. Selain itu ada juga duel FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid. RB Leipzig vs Liverpool via Live Streaming TV Online.

Ada empat pertandingan 16 besar di Jadwal Liga Champions yang akan tayang di Siaran Langsung SCTV. Termasuk duel Barcelona vs PSG.

Empat pertandingan 16 besar Liga Champions yang tayang di SCTV adalah Barcelona vs PSG, FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid. Namun duel RB Leipzig vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Baca juga: Klasemen Liga Inggris - Hasil Chelsea vs Newcastle Buat Liverpool Melorot

Walau tanpa Neymar, pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino masih yakin bakal bisa mengalahkan Barcelona di Liga Champions tahun ini.

Paris Saint-Germain akan menghadapi laga berat pada leg pertama Liga Champions 2020-2021 melawan Barcelona.

Apalagi nantinya, PSG akan bertandang ke Stadion Camp Nou untuk bertanding dengan Barcelona pada Selasa (16/2/2021) waktu setempat atau Rabu pukul 03.00 WIB.

Jelang lawatan ke Catalunya, PSG dinaungi berita buruk soal cedera bintang mereka, Neymar Junior.

Melalui laman resmi PSG yang dilansir BolaSport.com, Neymar dipastikan akan absen selama empat minggu.

Neymar mengalami cedera pangkal paha saat PSG menang atas Caen di ajang Coupe de France, Rabu (10/2/2021) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.