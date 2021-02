Susunan Pemain Everton vs Man City di Laga Tunda Liga Inggris, Sterling Main & de Bruyne Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Everton vs Man City Liga Inggris, Kamis (18/2/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Everton vs Man City di laga tunda Liga Inggris, Kamis (18/2/2021) via Live Streaming Mola TV dan belum tentu tayang via Live Streaming Net TV. Kevin de Bruyne absen, Raheem Sterling main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Everton vs Manchester City via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 03.15 WIB.

Link Live Streaming Everton vs Man City bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun belum tentu bisa Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Raheem Sterling main, Kevin de Bruyne absen.

Duel Everton vs Manchester City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Peringkat 7 Everton akan menjamu pemimpin klasemen Manchester City di laga tunda pekan ke-16 Premier League 2020/21, Kamis (18/2/2021).

Everton punya catatan buruk di kandang, sementara City saat ini sangat sulit dihentikan.

Everton sempat menunjukkan spirit luar biasa untuk menahan imbang Manchester United 3-3 di Old Trafford.

Setelah itu, pasukan Carlo Ancelotti memenangi laga spektakuler kontra Tottenham di FA Cup dengan skor 5-4 lewat extra time.

Namun, Everton kemudian mengalami antiklimaks.

Menjamu tim papan bawah Fulham, Everton dipermalukan 0-2.