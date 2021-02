Atlet Esports Asal Banjarbaru ini Bangga Pernah Wakili Indonesia Berkat Game PES

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Saat ini Indonesia memiliki banyak atlet berbakat dalam bidang Esports yang mampu membanggakan nama ibu pertiwi di tingkat Internasional.

Satu di antara atlet berbakat tersebut ada di Kalimantan Selatan (Kalsel), tepatnya di Banjarbaru.

Dia adalah atlet konsol Pro Evolution Soccer (PES), Muhammad Eka Sandria.

Pria yang biasa disapa Arie ini telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat nasional dan internasional melalui game PES.

Mulai dari 8 Besar WESG (World Electronik Sport Game) 2019, Gold Medal Fornas 5 Kaltim 2019, Best Four Qualified Tanjin IESF Jakarta 2020, 8 Besar Axis Malaysia 2019, hingga Runner up online Asia Tenggara Qualified SGOCA Singapura 2020 dan lain-lain.

Arie pun bersyukur, melalui game PES ia mampu mewakili Indonesia.

Bahkan dari sekian prestasi yang telah ia peroleh, ajang di China pada 2019 lalu merupakan hal paling berkesan baginya.

"Pengalaman berkesan jadi wakil Indonesia pertama di ajang WESG China sebagai perwakilan Asia tenggara dan masuk 8 besar dunia dari 5 benua di Dunia," jelasnya pada Selasa (16/2/2021).

Latihan teratur dan jangan mudah menyerah menjadi kunci keberhasilan pemuda berusia 30 tahun ini.