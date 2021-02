Jadwal Liga Champions Malam Ini, FC Porto vs Juventus Siaran Langsung SCTV, Sevilla vs Dortmund

Jadwal Liga Champions Kamis (18/2/2021) dinihari atau malam ini, FC Porto vs Juventus via Live Streaming SCTV, Sevilla vs Borussia Dortmund

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Liga Champions babak 16 besar (UEFA Champions League/ UCL) yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan TV Online Vidio.com. Cristiano Ronaldo main saat FC Porto vs Juventus.

Jadwal babak 16 besar Liga Champions Kamis 18 Februari 2021 via Live Streaming SCTV. Selain itu ada juga duel FC Porto vs Juventus dan Sevilla vs Borussia Dortmund via Live Streaming TV Online.

Ada empat pertandingan 16 besar di Jadwal Liga Champions yang akan tayang di Siaran Langsung SCTV. Termasuk duel FC Porto vs Juventus.

Empat pertandingan 16 besar Liga Champions yang tayang via Live Streaming SCTV adalah Barcelona vs PSG, FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid. Namun duel Sevilla vs Borussia Dortmund bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini, Porto vs Juventus, Sevilla vs Dortmund

Cristiano Ronaldo cs di Juventus akan lebih dulu bertandang ke kandang Porto, Estadio Dragao, pada Kamis 18 Februari 2021 dini hari WIB.

Juventus wajib bangkit karena di laga terakhirnya, mereka kalah dari Napoli di Liga Italia Serie A.

Sementara FC Porto juga tengah dalam performa yang kurang apik. Di Liga Portugal, mereka hanya bisa bermain imbang 2-2 lawan Boavista.

Pertandingan antara Juventus dan Porto akan berbarengan dengan duel dua tim kuda hitam, yakni Borussia Dortmund versus Sevilla.J

Sementara juara bertahan Liga Champions, Bayern Muenchen, baru akan melakoni laga leg pertama seminggu setelah laga Messi vs Neymar.

Muenchen ditantang kuda hitam asal Italia, Lazio, sekaligus berbarengan dengan laga antara Atletico Madrid dan Chelsea.