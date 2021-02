Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini, Porto vs Juventus, Sevilla vs Dortmund

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung babak 16 besar Liga Champions (UEFA Champions League/ UCL) yang tayang di SCTV dan TV Online Vidio.com kembali berlangsung malam ini Kamis 18 Februari 2021 dini hari WIB.

Malam ini akan ada dua pertandingan Liga Champions yang dimainkan, yakni FC Porto vs Juventus dan Sevilla vs Borussia Dortmund.

Pertandingan Liga Champions yang tayang di SCTV, malam ini adalah FC Porto vs Juventus.

Sementara laga 16 besar Liga Champions lainnya yakni Sevilla vs Borussia Dortmund tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Pada pertandingan yang sudah berlangsung Rabu (17/2/2021) dini hari WIB, Paris Saint-Germain secara mengejutkan menang telak 1-4 dari Barcelona di Camp Nou.

Laga yang juga diwarnai hattrick Kylian Mbappe ke gawang Barcelona.

Sementara Liverpool juga menang dari tuan rumah RB Leipzig dengan skor 0-2.

Sedangkan empat pertandingan babak 16 besar lainnya akan digelar pekan depan mulai Rabu 24 Februari 2021 dan Kamis 25 Februari 2021.

Pertandingan tersebut adalah Lazio vs Bayern Muenchen, Atletico Madrid vs Chelsea, Borussia Moenchengladbach vs Manchester City dan Atalanta vs Real Madrid.

* Preview Singkat