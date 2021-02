Jadwal Siaran TV Liga Eropa Live SCTV, Sociedad vs Man United, Benfica vs Arsenal, Milan Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal lengkap babak 32 besar Liga Eropa (Europa League) 2021 yang tayang di TV Online SCTV dan Vidio.com .

Dua pertandingan 32 besar Liga Eropa akan tayang di SCTV, yakni Real Sociedad vs Manchester United dan Benfica vs Arsenal.

Jadwal babak 32 besar Liga Eropa akan dimulai sejak Jumat (19/2/2021) dini hari WIB yang langsung dibuka laga dari AC Milan, Manchester United, Arsenal, AS Roma dll.

Pertandingan 32 besar Liga Eropa dibagi dalam dua sesi, yakni pada pukul 00.55 dan pukul 03.00 WIB.

Pada pukul 00.55 WIB ada sejumlah laga menarik seperti Real Sociedad vs Manchester United, Red Star Belgrade vs AC Milan Wolfsberger vs Tottenham Hotspur, Braga vs AS Roma dll.

Sementara pada pukul 03.00 ada pertandingan diantaranya Benfica vs Arsenal, Granada vs Napoli, Lille vs Ajax Amsterdam dll.

Sementara laga babak 32 besar Liga Eropa lainnya seperti Red Star Belgrade vs AC Milan bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

* Modal Bagus Arsenal

Liga Eropa yang bakal menggelar babak 32 besar leg pertama salah satunya mempertemukan Benfica vs Arsenal, pada Jumat (19/2/2021) pukul 03.00 Wib dini hari.

Pertandingan Benfica vs Arsenal bakal berlangsung di tempat netral Olimpico Roma lantaran pembatasan masuk wilayah yang dilakukan Pemerintah Portugal.