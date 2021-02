Susunan Pemain Atletico Madrid vs Chelsea di Liga Champions, Racikan Thomas Tuchel

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Atletico vs Chelsea Liga Champions, Rabu (24/2/2021) via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Atletico vs Chelsea di Liga Champions, Rabu (24/2/2021) belum tentu bisa diakses via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV atau via Live Streaming Vidio.com. Racikan Thomas Tuchel.

Sebelum dipecat oleh Chelsea, Frank Lampard berhasil membawa The Blues melaju ke babak 16 Besar Liga Champions.

Kala itu Lampard berhasil menyapu bersih dan meraih kemenangan di Stanford Bridge pada babak penyisihan Liga Champions yang membuat mereka bisa lolos ke babak 16 besar dengan memuncaki klasemen grup E.

Namun kini Chelsea di bawah kendali pelatih baru mereka Thomas Tuchel.

Berbanding terbalik dengan calon lawanya dini hari nanti, Atletico Madrid yang kurang mendominasi pada babak penyisihan.

Meskipun begitu Atletico Madrid masih di favoritkan untuk melaju ke babak selanjutnya.

Atletico Madrid menjadi runner up di grup A dibawah Bayern Munchen.