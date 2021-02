Ditinggal Cari LPG, Bocah 7 Tahun di Banjarbaru Kalsel Jadi Korban Pencabulan Pria 53 Tahun

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Entah apa yang dipikirkan B (53), warga Jalan Jurusan Peleihari, Gang Handil Barakat, Landasan Ulin Selatan, Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan saat melihat bocah tujuh tahun, A.

Lelaki yang sudah tidak muda lagi ini,melakukan tindakan cabul yang membuat sang bocah ketakutan.

Pria ini diringkus Tim Reskrim Polsek Banjarbaru Barat yang di pimpin oleh Kanit Reskrim AKP Slamet Rahardjo di kediamannya setelah tindakan cabulnya di laporkan orangtua A(7) ke Mapolsek Banjarbaru Barat.

Perbuatan B (53) bermula saat A (7), yang masih warga Jalan Jurusan Peleihari Km 24, Banjarbaru ditinggal pergi oleh sang ibu, N (25) di kiosnya untuk mencari gas LPG pada Kamis, 18 Februari 2021.

Baca juga: Dicabuli Ayah Tiri, Bocah dari Astambul Banjar Ini Trauma, Kini Ditangani Psikolog RSUD Raza

Baca juga: Pelaku yang Cabuli Kakak Adik di Sungai Andai, Diamankan Polresta Banjarmasin

Baca juga: Istri Memasak di Dapur, Pria Astambul Banjar Ini Beraksi Cabuli Anak Tiri di Kamar

Disaat itulah B (53) datang ke kios milik ibu korban dan melihat bocah malang tersebut tengah sendiri. lalu, pelaku beraksi memanggil A(7) dengan sebutan sayang dan mendekatinya.

Merasa pergerakannya tidak ada yang melihat, B (53) langsung berulah dengan memasukan tangan nakalnya ke dalam celana dan memegang bagian yang tidak seharusnya disentuhnya dari bagian tubuh milik bocah tersebut.

A(7) pun ketakutan dan langsung menangis sembari lari masuk kedalam toilet.

Tak berapa lama di dalam toilet, korban pun membuka pintu dan mengira B (53) sudah pergi.

"Namun, ternyata Si B ini masih ada dan berdiri tepat di depan pintu toilet," kata Kapolsek Banjarbaru Barat, Kompol Andri Hutagalung, S. AB, M.AP, melalui Kasi Humas Polsek Banjarbaru Barat, Aiptu Kardi, Jumat (19/2/2021).

Lebih lanjut, Kardi mengatakan, untuk kedua kalinya pelaku kembali mendekati korban dan melakukan hal yang sama.

Baca juga: Pasca Pencabulan Anak Kandung Terbongkar, Warga Sungai Jingah Banjarmasin Kalsel Gelar Tolak Bala

Baca juga: JERITAN Tengah Malam Ungkap Perbuatan Suami Cabuli Anak Kandung, Istri Pura-pura Tidur

Setelah selesai, pelaku pun pergi dan sempat berucap terima kasih kepada korban.

Atas kejadian ini, pelaku mengakui tindakannya kepada petugas dan dikenakan Perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)