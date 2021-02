Jadwal Liga Inggris Siaran Net TV Arsenal vs Man City & MU vs Newcastle, Everton v Liverpool di Mola

Pertandingan Arsenal vs Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris Premier League pekan 25 yang di stasiun televisi Net TV Minggu, 21 Februari 2021 malam WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Liga Inggris Premier League pekan 25 akan dipanaskan sejumlah menarik seperti Liverpool vs Everton, Arsenal vs Manchester City dan Manchester United vs Newcastle United.

Ada dua pertandingan Liga Inggris pekan 25 yang tayang di stasiun TV Net TV akhir pekan ini,

Dua pertandingan Liga Inggris pekan 25 yang tayang di stasiun TV Net TV adalah Arsenal vs Manchester City dan Manchester United vs Newcastle United.

Laga big macth lainnya Liverpool vs Everton hanya akan tayang di TV Online Mola TV.

Pertarungan antara Manchester United vs Newcastle dan Arsenal vs Manchester City menjadi yang paling dinantikan dalam rangkaian pekan ini yang bisa pengaruhi Klasemen Liga Inggris.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-25 Premier League dimulai Sabtu WIB. Namun laga menarik seperti Manchester United vs Newcastle, Arsenal vs Manchester City dan Liverpool vs Everton dimulai Minggu.

Duel Manchester United vs Newcastle dan Arsenal vs Manchester City ini diperkirakan bisa berpengaruh di Klasemen Liga Inggris.

Persaingan mengejar titel juara Liga Inggris 2020/2021 akan kembali terjadi akhir pekan ini.

Semua kontestan bakal mengikuti pertandingan pekan ke-25 sepanjang 20-23 Februari.

Ada beberapa laga menarik terjadi pada pekan ke-25. Seperti big match antara Arsenal kontra Manchester City tanggal 21 Februari pukul 23.30 WIB.