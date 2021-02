Seharga Rp 1 Miliar, BMW R18 Classic Sudah Ludes padahal Baru Maret Meluncur

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - BMW Motorrad pada awal tahun lalu telah merilis BMW R18, sebuah motor bergaya cruiser yang desainnya terinspirasi dari BMW R5, yang muncul tahun 1930-an.

Dan belum lama ini pabrikan asal Jerman itu menambah varian baru untuk R18 yakni R18 Classic, yang merupakan cruiser untuk para pecinta touring.

Menariknya, PT Maxindo Moto Nusantara selaku APM resmi BMW Motorrad di Indonesia, bakal merilis motor ini enggak lama lagi, dan ternyata sudah terima pemesanan.

Bahkan BMW Motorrad Indonesia mengonfirmasi bakal meluncurkan R18 Classic di Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid yang berlangsung Maret 2021.

Namun buat yang kepincut mesti segera pesan. Sebab walau belum resmi meluncur, motor baru BMW bergaya cruiser tersebut sudah ludes terjual untuk pengiriman perdana.

Direktur Pemasaran BMW Motorrad Indonesia Agung Dewanto, mengatakan, peminat R18 Classic sangat besar dan saat ini unitnya sudah sold out.

BMW R18 Classic (ISTIMEWA)

"Pada 2021 kita akan meluncurkan produk R18 Classic. Akhir tahun lalu (2020) kita sudah luncurkan R18, ini ada yang klasiknya. Harganya lebih mahal Rp 100 juta," kata Agung saat sesi tanya jawab IIMS Virtual 2021 via daring, Kamis (18/2/2021).

"Peminatnya luar biasa. Jadi sebetulnya sebelum kita launching-pun sudah sold out dan kemudian sudah banyak yang antri," katanya.

Meski demikian, Agung mengatakan jadwal launching akan tetap dilakukan sesuai rencana.

"Nah rencananya R18 Classic ini rencananya kita tampilan pada saat IIMS di Maret 2021. Kita sedang berusaha unitnya bisa kita datangnya segera. Karena kondisi sekarang masalahnya ialah pengiriman. Semoga ini bisa on schedule," katanya.

BMW R18 Classic (ISTIMEWA)

Meski tidak merinci kapan sampai ke tangan konsumen, Agung mengatakan diharapkan tidak terlalu lama karena unitnya sudah dipesan dari Jerman.

"Kita dari waktu ke waktu melakukan ordering. Kita untuk tahun ini sudah order ke Jerman jadi kita sudah mempersiapkan paling tidak untuk peminat R18 dan R18 Classic tidak menunggu lama," katanya.

Sebelumnya pada November 2020, Joe Frans, CEO PT Maxindo Moto pemegang merek BMW Motorrad Indonesia mengatakan harga R18 Classic bakal tembus Rp 1 miliar.

Harga R18 Classic lebih mahal ketimbang BMW R18 biasa. Jika R18 First Edition dibanderol Rp 969.000.000 off the road, maka R18 Classic mencapai Rp 1,039 miliar.

