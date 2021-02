Susunan Pemain Arsenal vs Man City di Liga Inggris, Aubameyang & Bernardo Silva Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Man City Liga Inggris, Minggu (21/2/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV

Pertandingan Arsenal vs Manchester City di Liga Inggris bisa saja menjadi panggung unjuk kebolehan seorang Pierre-Emerick Aubameyang.

Big match Arsenal vs Manchester City berlangsung di Stadion Emirates, Minggu (21/2/2021) pukul 23.30 WIB.

Pierre-Emerick Aubameyang kembali mencuri perhatian setelah mencetak tiga gol atau hattrick dalam laga menghadapi Leeds United, (14/2/2021) lalu.

Mengutip laman BBC, hattrick itu sejatinya tak tercipta dengan sekonyong-konyong.

Borongan tiga gol dari Aubameyang itu terasa spesial lantaran sang pemain tengah menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya.

Sebagaimana diketahui, ia harus absen dari skuat Arsenal untuk kembali ke Gabon untuk mengunjungi ibunya yang sedang sakit.