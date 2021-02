Susunan Pemain Liverpool vs Everton di Liga Inggris Pekan Ini, Klopp Duetkan Ozan Kabak & Henderson

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Everton Liga Inggris, Minggu (21/2/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Everton di laga tunda Liga Inggris, Minggu (21/2/2021) via Live Streaming Mola TV dan belum tentu tayang via Live Streaming Net TV. Juergen Klopp duetkan Jordan Henderson dan Ozan Kabak.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Everton via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan belum tentu via Net TV.

Link Live Streaming Liverpool vs Everton bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun belum tentu bisa Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Ozan Kabak dan Jordan Henderson diduetkan Juergen Klopp di lini belakang.

Duel Liverpool vs Everton di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Pasangan bek tengan baru Liverpool, Jordan Henderson dan Ozan Kabak diprediksi akan kembali diturunkan oleh Jurgen Klopp di Liga Inggris pekan 25.

Liverpool akan menjamu Everton pada pekan 25 Liga Inggris, Minggu, (21/2/2021) di stadion Anfield.

Duel Liverpool vs Everton yang bertajuk Derby Merseyside akan mempertemukan dua tim papan atas Klasemen Liga Inggris.

Liverpool diposisi enam klasemen dengan 40 poin dari 24 laga. Dengan hasil 11 kali menang, tujuh seri dan enam kalah.

Sedangkan lawannya Everton di posisi tujuh klasemen dengan 37 poin dari 22 laga. Hasil 11 kali menang, empat seri dan delapan kalah.

Dikutip dari laman Mirror.co.uk, Kamis, (18/2/2021), Fabinho akan kembali absen pada laga ini.