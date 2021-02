Susunan Pemain Southampton vs Chelsea di Liga Inggris, Thomas Tuchel Siapkan Timo Werner

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Southampton vs Chelsea Liga Inggris, Sabtu (20/2/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV, Timo Werner disiapkan Thomas Tuchel.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Southampton vs Chelsea di laga Liga Inggris, Sabtu (20/2/2021) via Live Streaming Mola TV dan belum tentu tayang via Live Streaming Net TV. Thomas Tuchel turunkan Timo Werner.

Bersama Tuchel, yang menggantikan Frank Lampard, Chelsea belum tersentuh kekalahan dalam enam pertandingan (M5 S1 K0).

Chelsea juga mencetak total delapan gol dan gawangnya baru sekali kebobolan.

Terakhir, Chelsea menang 2-0 menjamu Newcastle di Premier League. Gol-gol Olivier Giroud dan Timo Werner memastikan Chelsea mengamankan tiga poin.

Sementara itu, Southampton tercatat selalu kalah dalam enam laga terakhirnya di Premier League.

Terkini, tim besutan Ralph Hasenhuttl itu ditekuk sang tamu Wolverhampton 1-2, di mana satu gol mereka dicetak oleh Danny Ings.

Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, ketika masih ditangani Lampard, Chelsea ditahan imbang 3-3 oleh Southampton di Stamford Bridge.