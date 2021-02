2021 PLN Terus Berupaya Lestarikan Maskot Kalimantan Selatan

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah sukses mendapatkan penghargaan Indonesia Green Awards atas pelaksanaan Program Konservasi In Situ Bekantan Kahau (Nasalis larvatus) pada 2020 lalu, PLN UIKL Kalimantan melakukan monitoring terhadap Konservasi Bekantan PLTU Asam Asam.

Berdasarkan hasil studi Tim Lingkungan UPK Asam Asam bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Tanah Laut, terjadi peningkatan populasi sebesar 36% dihitung sejak tahun 2019.

Kehadiran hewan Bekantan yang unik sebagai maskot Kota Banjarmasin ini menjadi perhatian PLTU Asam Asam.

Keberadaannya juga merupakan bukti penyelenggaraan kegiatan ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan, sesuai misi PLN.

Program CSR berkelanjutan berupa Konservasi In Situ Bekantan Kahau yang pertama kali diinisiasi tahun 2016 terus dipantau, mengingat status Bekantan Kahau dinyatakan “Endengared” atau terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Mengawali aktivitas pemantauan pada awal triwulan tahun 2021, UIKL Kalimantan melaksanakan susur sungai menuju area konservasi Bekantan.

Beruntung, tim pemantau dari UIKL Kalimantan dan UPK Asam Asam dapat melihat 13 ekor bekantan pada 4 titik konservasi, padahal biasanya di atas jam 10 pagi bekantan tidak menampakkan aktivitas di pinggiran sungai.

"Waktu efektif untuk pemantauan sebenernya pagi. Jam-jam pagi biasanya Bekantan banyak yang keluar" ujar Nurul Kahfi, Pelaksana Tugas Pejabat Urusan Lingkungan UPK Asam Asam.

Untuk menjaga keberlangsungan hidup Bekantan khususnya dalam hal pangan, PLN telah melakukan pengkayaan pakan melalui penanaman pohon rambai yang merupakan makanan favorit Bekantan.

Plang-plang konservasi juga dipasang sebagai penanda area konservasi dan sebagai “warning” bagi masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang menyebabkan kerusakan di area konservasi.

Upaya pencegahan perburuan liar dilakukan melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem lingkungan, khususnya pelestarian Bekantan.

Sebagai hewan yang termasuk dalam satwa dilindungi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 106 Tahun 2018, segala tindakan dengan tujuan menangkap, merusak, menyimpan, memiliki, memperniagan termasuk dalam tindak pidana dengan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,- (Pasal 40 Ayat 2 UU 5/1990).

Masyarakat juga dirangkul untuk berpartisipasi aktif menjaga keberadaan bekantan di Kawasan Konservasi dan melaporkan kepada PLTU Asam Asam jika terdapat pihak yang berniat menangkap Bekantan atau melakukan pengerusakan di area konservasi.

Kegiatan konservasi ini mendapatkan dukungan penuh oleh Manajemen PLN UIKL Kalimantan.

“Kami mendukung penuh aktivitas Konservasi In Situ ini untuk mewujudkan PLTU yang Green, dalam artian ramah lingkungan. Mengingat status bekantan saat ini terancam punah, rencananya di tahun 2021 kami akan melakukan program pengembangan konservasi lebih lanjut. Semoga dapat terealisasi dengan lancar," ungkap Sujana, Senior Manager SDM dan Umum UIKL Kalimantan. (aol/*)