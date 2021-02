LINK Attack On Titan Season 4 Episode 11, Kejutan Dari Sosok Gabi Braun dan Falco Grice

Video preview Attack On Titan Final Season 4 Episode 11 mengisahkan tentang sosok Gabi Braun dan Falco Grice.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal tayang Attack On Titan The Final Season atau jadwal tayang Attack On Titan Season 4 Episode 11 jatuh pada hari Senin (22/2/2021).

Ya, di film Shingeki No Kyojin atau Attack On Titan Final Season Episode 11 mengisahkan tentang sosok Gabi Braun dan Falco Grice.

Nah, di video preview Attack On Titan Season 4 Episode 11 kali ini, Gabi dan Falco kabur dari penjara dan tersesat dan sempat saling bedebat.

Namun para pecinta Shingeki No Kyojin harap bersabar sabar, sebab jadwal tayang Attack On Titan Episode 11 masih dua hari lagi.

Baca juga: Link Nonton The Penthouse 2 Sub Indo, Raih Rating Tertinggi Di Aksi Oh Yoon He dan Logan Lee

Baca juga: Pisah Dari Celine Evangelista, Tujuan Sebenarnya Stefan William & Natasha Wilona Disorot Sosok Ini

Baca juga: Momen Baim Wong Ejek Kondisi Tubuh Paula Verhoeven Dikejutkan Aksi Kiano, Chelzea Bereaksi

Judul Attack On Titan Season 4 Episode 11 yakni Counterfeit"/Itsuwari Mono/Pembohong.

Mengutip dari Kontan.co.id, jadwal tayang anime Jepang ini akan tayang setiap hari Senin pukul 07:00 pagi.

Anda masih bisa menontonnya meskipun melewati jam yang sudah ditentukan tersebut.

Juga ada platform streaming film menyediakan Attack On Titan Season 4 secara gratis dan legal.

Yakni, iQIYI, penyedia layanan streaming film, drama, hingga anime.

iQIYI bisa Anda akses dengan mudah lewat laptop maupun smartphone dengan memasang aplikasi di App Store (iOS) dan Play Store (Android).

Baca juga: Cara Mulan Jameela Balas Komentar Nyinyir Soal Penampilan, Rio Motret dan Terry Putri Bereaksi

Baca juga: Keinginan Menikah Diungkap Verrel Bramasta ke Anya Geraldine, Nama Natasha Wilona Disebut