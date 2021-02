Prediksi & Live Streaming Liverpool vs Everton Liga Inggris Live Mola TV Malam Ini, Naby Keita Fit

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Everton Liga Inggris, Minggu (21/2/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV, Juergen Klopp siapkan Naby Keita.

Duel Liverpool vs Everton di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, mengungkapkan kabar terkini skuad asuhannya jelang bersua Everton pada pekan ke-25 Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris, musim 2020-2021.

Laga Liverpool vs Everton dengan tajuk Derby Merseyside itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield pada Sabtu (20/2/2021) malam waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Menjelang laga, Juergen Klopp mengatakan bahwa ada kemungkinan Naby Keita masuk dalam skuad kontra Everton.

Naby Keita sebelumnya mengalami cedera ankle sehingga harus absen sejak Desember 2020.

Dia kali terakhir tampil saat membantu Liverpool menang 7-0 atas Crystal Palace pada pekan ke-14 Liga Inggris.

Setelah menepi cukup lama, gelandang asal Ghana itu dilaporkan sudah kembali berlatih bersama skuad utama Liverpool.