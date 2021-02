Susunan Pemain Juventus vs Crotone di Liga Italia Live Bein Sports 2, Ronaldo Marah Jelang Laga

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Crotone di Liga Italia, Selasa (23/2/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Cristiano Ronaldo marah.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Crotone di Liga Italia, Selasa (23/2/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo main.

Menjelang laga melawan Crotone pada pekan ke 23 Liga Italia Serie A, Juventus masih kesal akibat "dikerjai" wasit yang memimpin jalannya laga saat kekalahan dari FC Porto di Liga Champions jelang laga .

Di Liga Champions babak 16 besar leg pertama, Juventus alami kekalahan atas Porto dengan skor 2-1.

Menurut Tuttosport, Jumat (19/2/2021) Juventus 'kesal' dengan kepemimpinan Carlos Del Cerro Grande, wasit pertandingan tandang mereka di Porto di Liga Champions.

Cristiano Ronaldo sangat marah kepada wasit setelah permohonan penalti ditolak pada saat-saat terakhir kekalahan Juventus dari FC Porto, 2-1.

Penyerang Juventus Cristiano Ronaldo kesal karena timnya tak diberi hadiah tendangan penalti yang bisa mengubah hasil akhir pertandingan tersebut.

Ronaldo mengklaim dirinya seharusnya mendapatkan hadiah tendangan penalti setelah dirinya dilanggar oleh bek FC Porto, Zaidu Sanusi.