Tissa Biani Pilih Rehat dari Sosial Media, Kekasih Dul Jaelani singgung Soal Kesehatan Mental

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari artis Tissa Biani.

Ya, Kekasih Dul Jaelani mendadak mengumumkan ingin rehat dari Sosial Media.

Tissa Biani mengaku lelah dan ingin menjaga kesehatan mentalnya.

Kabar itu diungkap Tissa Biani di laman Instagram pribadinya, Sabtu (20/2/2021).

Nah, Tissa Biani mengunggah tulisan berlatar merah yang bertuliskan tentang keinginannya rehat dari sosial media di Instagram Story.

Bahkan kekasih Dul Jaelani itu mengaku keadaannya baik-baik saja.

Ia hanya ingin beristirahat dari sosial media.

"Taking a break from social media.

All is well,

Be back soon.