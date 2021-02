Aplikasi Cangkal Inovasi Layanan Polres Banjarbaru

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Polres Banjarbaru melakukan inovasi layanan masyarakat berbasis teknologi melalui Aplikasi Cangkal.

"Cangkal itu merupakan singkatan dari cegah kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya," ujar Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso melalui Kasubbag Humas Polres Banjarbaru, IPTU Tajudin Noor.

Nama cangkal sendiri di ambil dari bahasa daerah yang berarti rajin atau gigih.

Aplikasi ini, merupakan inovasi yang mengkolaborasikan IT dan Non IT Sat Sabhara.

Dimana Sat Sabhara, seperti diketahui membentuk Unit Patroli Reaksi Cepat yang rutin beroperasi malam hari di jam rawan serta hadir di pagi hari dengan melakukan Patroli Bersepeda.

