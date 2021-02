Jadwal Liga Champions Leg 2 Live SCTV, Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid

Jadwal Liga Champions Leg 2 babak 16 besar via Siaran Langsung SCTV dan TV Online Vidio.com. Atalanta vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Liga Champions babak 16 besar (UEFA Champions League/ UCL) yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan TV Online Vidio.com. Ada Atalanta vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Chelsea.

Jadwal babak 16 besar Liga Champions Kamis 18 Februari 2021 via Live Streaming SCTV. Selain itu ada juga duel Lazio vs Bayern Muenchen dan Borussia Moenchengladbach vs Manchester City via Live Streaming TV Online.

Ada empat pertandingan 16 besar di Jadwal Liga Champions yang akan tayang di Siaran Langsung SCTV. Termasuk duel Atalanta vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Chelsea.

Empat pertandingan 16 besar Liga Champions yang tayang via Live Streaming SCTV adalah Barcelona vs PSG, FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid. Namun duel Lazio vs Bayern Muenchen dan Borussia Moenchengladbach vs Manchester City bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Sementara juara bertahan Liga Champions, Bayern Muenchen, baru akan melakoni laga leg pertama seminggu setelah laga Messi vs Neymar.

Muenchen ditantang kuda hitam asal Italia, Lazio, sekaligus berbarengan dengan laga antara Atletico Madrid dan Chelsea.

Kedua laga tersebut akan berlangsung pada 24, Februari 2021 untuk leg pertama dan 18 Maret 2021 untuk leg kedua.

Real Madrid menjadi tim terakhir yang akan menempuh leg pertama, yakni pada 25 Februari 2021.

Rival abadi Barcelona itu akan ditantang dengan agresivitas tim kejutan selama dua musim terakhir, Atalanta.

Namun, untuk leg kedua, Real Madrid akan bermain pada 16 Maret 2021 karena bergantian dengan Bayern Muenchen.