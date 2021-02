BERMINAT Jadi YouTuber? Ayo Kita Hitung Berapa Gajinya Sebulan, Jutaan atau Miliaran

YouTuber Fiki Naki di podcast Close The Door buatan Deddy Corbuzier.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Profesi Youtuber kini menjadi banyak incaran artis dan mantan pejabat karena bisa memberikan penghasilan yang besar.

Bahkan, gaji Youtuber Indonesia diperkirakan mencapai miliaran rupiah per bulan. Wow Fantastis!

Bahkan saat ini banyak orang berlomba-lomba menjadi YouTuber.

Karena YouTuber saat ini sudah dianggap sebagai profesi, layaknya seorang dokter.

Bagi yang sukses, mereka sudah memiliki jutaan pengikut, hingga setiap bulannya bisa menerima "gaji YouTuber" yang nilainya mencapai puluhan juta hingga miliaran rupiah.

YouTuber sendiri mengarah pada orang yang sengaja membuat konten video di YouTube demi menarik penonton (viewer). Tujuannya dari mulai sekedar berbagi informasi hingga tujuan mendapatkan uang dari iklan YouTube.

Lalu berapa gaji YouTuber yang berlaku saat ini dan bagaimana perhitungannya, termasuk berapa gaji YouTuber pemula?

Dikutip dari laman Influencer Marketing Hub, Senin (22/2/2021), inti menjadi seorang YouTuber adalah berusaha untuk mendapatkan subscribers sebanyak-banyaknya. Semakin banyak subscriber, artinya semakin banyak pula iklan yang masuk.

Ini artinya, akan semakin besar "gaji YouTuber" yang masuk kantong pembuat konten. Iklan adalah pemasukan paling banyak bagi sebagian besar YouTuber.

Seorang YouTuber dapat menghasilkan pendapatan antara 0,01 dollar AS hingga 0,03 dollar AS per tampilan tayang iklan di video yang diunggah YouTuber tersebut.