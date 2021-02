Hubungan Sebenarnya Amanda Manopo dan Billy Syahputra Disorot Sosok Ini: Sudah putus?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Asmara Amanda Manopo dan Billy Syahputra setelah adanya pengakuan mengejutkan dari pameran Andin di Sinetron Ikatan Cinta ini disorot Denny Darko.

Ya, Amanda Manopo tiba-tiba mengumumkan jika dirinya sudah tak lagi memiliki pasangan.

Nah, pada laman Instagram resminya pada Minggu (21/2/2021), Amanda Manopo menuliskan curhatannya yang seolah dilanda masalah.

"Berat sekali harus melakukan hal seperti ini. Sebenarnya aku ga mau akan jd seperti ini. Yg nanti nya akan jd konsumsi publik," tulis Amanda Manopo.

Amanda Manopo menyatakan, ia merasa ketakutan dan kecemasan di waktu yang sama terhadap seseorang yang tidak disebutkan namanya.

"Jujur sedang menjalani hari di mana ketakutan dan kecemasan terhadap seseorang. Dimana sudah tidak punya hubungan status," tulisnya.

Selain itu, Amanda Manopo juga meminta orang tersebut tidak mengancam dirinya lagi dan menggunakan namanya hanya untuk konten saja.

"Untuk kamu, aku sangat mempersilahkan untuk mengupload apapun yang km sukai dan melakukan hal2 yang aneh di luar sana. Setelah semua drama yang sudah di buat di konten mu, aku harap untuk tidak memperkeruh suasana dengan mengunakan nama aku lg. Can you just stop it?," tukas Amanda.

Melalui tulisannya itu, Amanda Manopo tampak mengisyaratkan bahwa dirinya sudah putus dengan Billy Syahputra.

Meski demikian, pihak Amanda ataupun Billy Syahputra masih belum memberikan konfirmasi soal kabar kandasnya hubungan mereka tersebut.

