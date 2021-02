Intip Foto Reino Barack Jepit Syahrini di Antara Salju, Aksi Kakak Aisyahrani di Istana Ikan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini yang familiar sebut dirinya incess memang tak pernah kehabisan ide baik dalam berpakaian maupun bergaya saat foto-foto ria. Apalagi bila saat pose mesra berfoto bareng Reino Barack.

Momen Kakak Aisyahrani itu sedang tour ke Winter Wonderland pamer pose-pose istimewanya bersama sang suami, Reino Barack.

Mengenakan outfit yang tentu mahal, pasangan suami istri yang menikah pada 27 Februari 2019 lalu bagikan foto saat mereka mengunjungi Istana Ikan Winter Wonderland.

Posenya tak jauh-jauh jadi kemesraan, Syahrini dan Reino yang sudah sah menjadi sepasang suami dan istri tak canggung lagi bergaya romantis di hadapan publik.

Dalam postingan instagram Syahrini, Minggu (21/2/2021) mereka berpose dempet terduduk di atas anak tangga depan istana yang sekelilingnya terbalut oleh penampakan salju tebal.

"There’s No King And Queen In The Castle (Tidak Ada Raja Dan Ratu Di Istana), " tulis Syahrini dilansir Banjarmasinpost.co.id, Senin (22/2/2021).

"Only Us And The Fishes ! (Hanya Kami Dan Ikan!), " lanjutnya.

Reino dan Syahrini tampilkan senyuman cerianya kala berfoto. Senderan tubuh Incess ke bagian dada Reino Barack pun terlihat dalam foto yang diabadikan tersebut.

Pelantun lagu 'Gubrak Gubrak Gubrak Jeng Jeng Jeng' demikian juga membagikan beberapa foto momen saat dia dan suami ada di dalam istana.

Banyak sekali ikan di sana yang tertata apik di dalam akuarium-akuarium warna-warni.

