Jadwal 16 Besar Liga Champions Siaran Live SCTV, Atletico vs Chelsea & Atalanta vs Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah jadwal siaran langsung lanjutan leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020/2021 yang tayang di SCTV dan TV Online Vidio.com tengah pekan ini.

Jadwal Liga Champions babak 16 besar akan kembali dimulai pada Rabu (24/2/2021) hingga Kamis (25/2/2021) dini hari WIB.

Ada empat pertandingan yang akan berlangsung pekan ini, yakni Lazio vs Bayern Muenchen, Atletico Madrid vs Chelsea, Borussia Moenchengladbach vs Manchester City dan Atalanta vs Real Madrid.

Dua pertandingan akan tayang di SCTV. Dua pertandingan Liga Champions yang tayang di SCTV pekan ini adalah Atletico Madrid vs Chelsea serta Atalanta vs Real Madrid.

Sedangkan dua pertandingan 16 besar Liga Champions lainnya yakni Lazio vs Bayern Munich dan Borussia Moenchengladbach vs Manchester City tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

* Preview Singkat

Bayern Muenchen ditantang kuda hitam asal Italia, Lazio, sekaligus berbarengan dengan laga antara Atletico Madrid vs Chelsea pada Rabu (24/2/2021) mulai jam 03.00 WIB.

Bayern Munchen, sang juara bertahan Liga Champions yang akan menatang Lazio baru saja menelan kekalahan di kompetisi Bundesliga dari Eintracht Frankfurt dengan skor 2-1.

Sementara Lazio di kompetisi Liga Italia menang dari Sampdoria 1-0.

Di hari yang sama Atletico Madrid akan menantang Chelsea.