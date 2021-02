Pencabulan di Kotabaru, Dua Pelaku Persetubuhan Anak di Bawah Umur Diancam Hukuman Penjara 15 Tahun

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Dua pelaku dugaan pencabulan anak di bawah umur sudah diamankan Polres Kotabaru

Korban berusia di bawah umur berstatus pelajar.

Oleh karena perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat Pasal 81 Ayat (2) UURI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- undang.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain

.Sesuai pasal disangkakan, tersangka terancam pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Hal itu diungkapkan Kapolres Kotabaru AKBP Andi Adnan Syafruddin SIK melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Jalil SIK kepada banjarmasinpost.co.id.

Sebelumnya Abdul Jalil menjelaskan, kedua pelaku berinisial AN dan MA, ditangkap di tempat berbeda pada, Sabtu (13/2/2021) lalu, setelah orangtua korban melaporkan dugaan pencabulan oleh kedua tersangka ke Polres Kotabaru.

Perbuatan itu pun, terang Kasat Reskrim, diakui kedua tersangka ketika diinterogasi jajarannya setelah keduanya diamankan.

Kepada petugas AN mengaku dua kali melakukan hubungan badan kepada korban.

Pertama di sebuah penginapan di wilayah Rampa dan kedua di sebuah hotel di kawasan jalan Veteran.

Sedangkan pelaku MA, mengaku lima kali melakukan hubungan badan.

Kelima kalinya dilakukan di sebuah rumah di kawasan Desa Semayap, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kotabaru.

