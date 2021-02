Bank Kalsel Dapat Penghargaan The Most Admired Banking, Wujud Nyata Komitmen Berikan Layanan Terbaik

Bank Kalsel Terima Penghargaan di Ajang Indonesian Creativity And Best Leader Award 2021

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel kembali meraih apresiasi bergengsi pada event yang diselenggarakan Sembilan Bersama Media dan Indonesia Inspire!

Bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan ini dianugerahi penghargaan “The Most Admired Banking with Quality Service of The Year” pada ajang “Indonesian Creativity and Best Leader Award 2021.”

Adapun nominator penerima penghargaan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Republik Indonesia, lembaga pemerintah, LSM dan Swasta.

Penilaian dilandaskan pada beberapa kriteria seperti kualitas, inovasi, performa, akuntabilitas, dan kepedulian dari para nominator dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Penghargaan diterima secara langsung oleh Kepala Bank Kalsel Kantor Cabang Jakarta, Andhy Andriawan yang bertempat di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jakarta (19/2) mewakili Direksi yang berhalangan hadir.

Secara terpisah, Agus Syabarrudin selaku Direktur Utama Bank Kalsel menyatakan pihaknya bersyukur mendapatkan apresiasi pada ajang Indonesian Creativity and Best Leader Award 2021.

“Mewakili manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas penghargaan oleh Sembilan Bersama Media dan Indonesia Inspire! atas predikat Bank Kalsel sebagai The Most Admired Banking with Quality Service of The Year," ucap Agus Syabarrudin selaku Direktur Utama Bank Kalsel.

"Semoga penghargaan ini kian memacu kami untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi seluruh stakeholder dan shareholder, dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah,” tutur Agus.

Capaian ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Kalsel sebagai bank daerah untuk terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan daerah.

Sesuai tagline "Setia Melayani, Melaju Bersama", Bank Kalsel senantiasa memberikan yang terbaik serta menjadi

mitra bagi masyarakat untuk berkembang bersama. (AOL/*)