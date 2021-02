Jadwal Liga Champions Live SCTV Malam Ini Atletico vs Chelsea, Lazio vs Munchen di Champions TV

Jadwal Liga Champions Leg 2, Rabu (24/2/2021), Atletico Madrid vs Chelsea via Siaran Langsung SCTV dan Atletico vs Chelsea Live Streaming Champions TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Liga Champions babak 16 besar (UEFA Champions League/ UCL) yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Champions TV di Vidio.com. Ada Atalanta vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Chelsea.

Jadwal babak 16 besar Liga Champions digelar Rabu 24 Februari 2021 dan Kamis 25 Februari 2021 via Live Streaming SCTV dan Live Streaming Champions TV. Selain itu ada juga duel Lazio vs Bayern Muenchen dan Borussia Moenchengladbach vs Manchester City via TV Online.

Ada empat pertandingan 16 besar di Jadwal Liga Champions yang akan tayang di Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Champions TV di Vidio.com. Termasuk duel Atalanta vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Chelsea.

Empat pertandingan 16 besar Liga Champions yang tayang via Live Streaming SCTV dan Live Streaming Champions TV adalah Barcelona vs PSG, FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid. Namun duel Lazio vs Bayern Muenchen dan Borussia Moenchengladbach vs Manchester City bisa diakses via TV Online.

Laga Liga Champions yang tayang di SCTV malam ini adalah Atletico Madrid vs Chelsea mulai jam 03.00 WIB.

Sementara laga Lazio vs Bayern Munchen bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Sementara pada Kamis (25/2/2021) dini hari ada dua pertandingan terakhir leg pertama babak 16 besar Liga Champions, yakni Atalanta vs Real Madrid dan Borussia Moenchengladbach vs Manchester City.

SCTV akan menayangkan laga Atalanta vs Real Madrid, sementara laga Borussia Moenchengladbach vs Manchester City tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Luis Suarez (kiri-tengah) merayakan golnya pada laga pekan ke-9 Liga Spanyol yang mempertemukan Atletico Madrid vs Cadiz di Stadion Wanda Metropolitano, Minggu (8/11/2020) dini hari WIB. (AFP/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Preview Singkat

Bayern Muenchen ditantang kuda hitam asal Italia, Lazio, sekaligus berbarengan dengan laga antara Atletico Madrid vs Chelsea pada Rabu (24/2/2021) mulai jam 03.00 WIB.