Ini Harga Tas Hermes Luna Maya Hadiah Valentine dari Bos TV, Otis Hahijary Jadi Sorotan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Luna Maya mendapat kejutan saat Hari Valentine 2021. Bahkan, setelah hari itu berlalu, mantan Ariel NOAH itu masih dapat kejutan.

Artis yang sempat heboh karena dicium Dimas Beck itu ternyata masih dapat kado.

Luna Maya memamerkan hal itu lewat Instagram Story-nya pada Rabu (24/3/2021).

Ternyata, Luna Maya dapat kado spesial dari bos TV, Otis Hahijary.

Tak ayal, sahabat Ayu Dewi itu pun langsung unboxing kado tersebut di tempat.

Saat melihatnya, Luna Maya sampai bengong saat tahu isi kadonya adalah tas.

"OMG. The best lah juara. Thank u," tulis Luna Maya disertai emoji love.

Luna Maya dapat kado dari Otis Hahijary (Instagram/@lunamaya)

Melansir akun Instagram Fashion Luna Maya, terungkap harga tas dari brand Hermes itu.

Berdasarkan akun instagram @fashion.lunamaya, tas Hermes Birkin 25 Etain Togo Gold itu seharga Rp236 Juta.

Wajar jika Luna Maya sampai speechless saat unboxing kado tersebut.