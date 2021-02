Jadwal Liga Champions Malam Ini, Atalanta vs Real Madrid Live SCTV & Gladbach vs Manchester City

Jadwal Liga Champions Kamis (25/2/2021) malam ini Atalanta vs Real Madrid via Live Streaming SCTV dan Moenchengladbach vs Manchester City Live Champions TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Liga Champions babak 16 besar (UEFA Champions League/ UCL) yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Champions TV di Vidio.com. Ada Atalanta vs Real Madrid.

Jadwal babak 16 besar Liga Champions digelar Rabu 24 Februari 2021 dan Kamis 25 Februari 2021 via Live Streaming SCTV dan Live Streaming Champions TV. Selain itu ada juga duel Borussia Moenchengladbach vs Manchester City via TV Online.

Ada empat pertandingan 16 besar di Jadwal Liga Champions yang akan tayang di Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Champions TV di Vidio.com. Termasuk duel Atalanta vs Real Madrid.

Empat pertandingan 16 besar Liga Champions yang tayang via Live Streaming SCTV dan Live Streaming Champions TV adalah Barcelona vs PSG, FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid. Namun duel Borussia Moenchengladbach vs Manchester City bisa diakses via TV Online.

Laga Liga Champions yang tayang di SCTV malam ini adalah Atalanta vs Real Madrid mulai jam 03.00 WIB.

Sementara laga Borussia Moenchengladbach vs Manchester City bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Dalam laga yang sudah dilangsungkan malam tadi Rabu (24/2/2021), Bayern Muenchen menang 1-4 atas Atalanta.

Sementara Atletico Madrid yang menjamu Chelsea kalah tipis 1-0.

Preview Singkat

Sedangkan Real Madrid akan bertandang ke markas Atalanta Kamis (25/2/2021) dini hari jam 03.00 WIB dengan kondisi prima, usai menundukkan Real Valladolid di kompetisi Liga Spanyol.