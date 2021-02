Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Canelo Alvares vs Avni Yildirim, Belum Tentu Live TV One

Jadwal Tinju Dunia Pekan Ini, Saul Canelo Alvarez vs Avni Yildirim Belum Tentu Siaran Langsung TV Nasional atau Live Streaming TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia Minggu (28/2/2021) atau akhir pekan ini, ada Saul Canelo Alvarez vs Avni Yildirim.

Duel Tinju Dunia Canelo Alvarez vs Avni Yildirim ini akan digelar di Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Amerika Serikat dan belum ada konfirmasi akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional dan biasanya via Live Steaming TV One.

Pertarungan Saul Canelo Alvarez vs Avni Yildirim memperebutkan gelar juara kelas menengah versi WBC dan WBA.

Bagi Canelo Alvarez, laga yang belum tentu tayang via Live Streaming TV One ini adalah jalan untuk menjadi juara dunia sejati.

Adapun bagi Avni Yildirim, ini adalah peluang untuk mematahkan rencana tersebut.

Avni Yildirim adalah petinju nomor satu di negara asalnya, Turki.

Sementara untuk kelas menengah super dunia, dirinya kini berada di peringkat 10.

Sejauh ini, Avni sudah bertarung sebanyak 132 ronde.

Punya persentase kemenangan KO 52.17%, Mr Robot adalah petinju bergaya orthodoks dengan tinggi badan 182 cm dan jangkauan 178 cm.

Adapun Saul Canelo Alvarez adalah petinju peringkat pertama dunia.