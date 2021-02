Pemilihan Nanang Galuh Banjar Dinilai Perlu Dikembalikan ke Fitrahnya

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemilihan Nanang Galuh (Naga) baik itu Kota Banjarmasin maupun Kalsel, disorot harus dikembalikan ke fitrahnya yang sudah digali para budayawan dan sesepuh dahulunya.

"Selama ini pemilihan Naga sudah bergeser dan perlu dikembalikan ke fitrahnya. Mengacu 5 B yaitu Brain Behavior, be confident, be your self dan beautiful," papar Kawang Yudha, Nanang Banjarmasin 1983 ini.

"Tapi pijakan budayanya tetap dijunjung dengan inner and outer beautynya selaras dan seimbang," tambahnya, Rabu (24/2/2021).

Begitu juga, pengetahuan budaya Naga juga lebih ditekankan lagi seperti misalnya cara bersujud ke orantua.

Baca juga: KMP Awu-awu Kembali Beroperasi Layani Pelayaran Rute Batulicin Kalsel-Garongkong Sulawesi Selatan

Baca juga: BPBD Banjarbaru Siaga Karhutla, Kawasan Bandara Internasional Syamsudin Noor Paling Diwaspadai

Baca juga: BPost Terima Penghargaan IPMA Kategori Surat Kabar Harian Regional Kalimantan Terbaik

Menurut designer dan penyanyi Banua ini, Naga yang dipilih nanti tak hanya sekadar pintar-pintar, tapi harus tahu juga pijakan budaya Banjar secara konkriet akurasinya.

Juga punya jati diri sebagai orang Banjar yang punya nilai-nilai budaya ketimuran.

Apalagi, kata Kawang, pemilihan Naga Banjar ini merupakan tertua kedua di Indonesia setelah Abang None Jakarta tahun 1981.

Pemilihan Naga Banjar pertama kali digelar tahun 1983, CakNing Surabaya tahun 1985, Mojang Jajaka Bandung 1986 dan disusul daerah lainnya.

Ditambahkan Kawang, berdasarkan ngomong-ngomong dengan Naga yang baru terpilih, mereka banyak yang tidak mengetahui tentang budaya Banjar.