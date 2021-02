Susunan Pemain Arsenal vs Benfica di Liga Eropa, Aubameyang dan Lacazete Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Benfica di Liga Eropa, Jumat (26/2/2021) via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV, Aubameyang main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Benfica di Liga Eropa, Jumat (26/2/2021) via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV atau via Live Streaming Vidio.com. Aubameyang main.

Siaran Langsung Liga Europa antara Arsenal vs Benfica via Live Streaming TV Online Vidio.com ini mulai pukul 00.55 WIB.

Link Live Streaming Arsenal vs Benfica bisa diakses via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV atau via Live Streaming Vidio.com. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Aubameyang diperkirakan main.

Duel Arsenal vs Benfica di Liga Eropa dapat diakses via Live Streaming TV Online SCTV.

Baca juga: Susunan Pemain Man United vs Real Sociedad Liga Eropa Live SCTV Malam Ini, Mason Greenwood Main

Baca juga: Susunan Pemain AC Milan vs Red Star di Liga Eropa Malam Ini, Ibrahimovic & Ante Rebic Main

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan 26 via Live Net TV, Chelsea vs Manchester United, Leicester vs Arsenal

Baca juga: Jadwal Liga Italia Pekan 24 Live RCTI, AS Roma vs AC Milan, Verona vs Juventus, Inter vs Genoa

Arsenal bakal menjamu tamunya, Benfica, dalam leg kedua babak 32 besar Liga europa.

Pertandingan yang digelar di tempat netral, Karaiskakis Stadium, Yunani, ini akan dimainkan pada Jumat (26/21/21) dini hari WIB.

Mikel Arteta, Si Pencipta 9 Rekor Buruk Arsenal di Liga Inggris

Kedua tim sangat memaksimalkan persiapan jelang leg kedua ini.

Sebab, pada pertemuan pertama, Benfica dan Arsenal berbagi poin di Portugal.

Pada leg pertama yang digelar di Stadion Olimpico, Roma, Arsenal harus puas bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Bencifa.