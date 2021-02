Glenca Chysara Pemeran Elsa di Ikatan Cinta Pamit : Izin Rehat Dulu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mendadak undur diri dari dunia sosial media dilakukan pemeran Elsa di sinetron Ikatan Cinta.

Apalagi hal tersebut hanya diungkapkan Glenca Chysara melalui media sosial instagram.

Pemeran Elsa di sinetron Ikatan Cinta walau antagonis namun banyak juga penggemarnya.

Diketahui Glenca Chysara memutuskan untuk mundur dari ingar bingar jagat maya.

Ia bahkan memutuskan untuk rehat dari kehidupan media sosial yang biasa dijalaninya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Glenca melalui Insta Story Instagram-nya.

"Hi, untuk sementara waktu saya izin rehat dulu ya dari sosial media," tulis Glenca dalam Insta Story Instagram @glencachysaraofficial, Kamis (26/2/2021).

"Untuk temen-temen terdekat, u know where to find me (kamu tahu di mana menemukan saya)," sambungnya.

Terakhir, Glenca juga mengabarkan media sosialnya akan dikelola oleh pihak management-nya sendiri.

"Dan untuk sementara waktu juga, this account is managed by management (akun ini dikelola oleh manajemen) ya. See you!" imbuh Glenca.