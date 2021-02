Jadwal & Live Streaming MPL ID Season 7 Mulai Hari Ini, Geek Fam vs RRQ Hoshi & Genflix vs Bigetron

Ilustrasi - Jadwal dan Live Streaming MPL ID Season 7 bergulir mulai Jumat (26/2/2021), Ada Geek Fam vs RRQ Hoshi dan Genflix Aerowolf vs Bigetron Alpha

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan Live Streaming MPL ID Season 7 bergulir mulai Jumat (26/2/2021), Ada Geek Fam vs RRQ Hoshi dan Genflix Aerowolf vs Bigetron Alpha.

Kompetisi Mobile Legends: Bang Bang Professional League Indonesia Season 7 (MPL ID S7) resmi bergulir dan bisa diakses via Live Streaming Nimo TV dan link facebook dan Youtube yang ada di artikel ini.

Untuk regular season tahun ini masih akan berlangsung selama 8 pekan dari tanggal 26 Februari sampai dengan 18 April 2021. Hari ini ada Geek Fam vs RRQ Hoshi dan Genflix Aerowolf vs Bigetron Alpha via Live Streaming MPL ID Season 7.

MPL ID S7 diikuti oleh 8 tim yang mana tiap tim akan bertemu 2 kali dengan sistem home and away. Cek Live Streaming Nimo TV di artikel ini.

Terkait prize pool, musim ini berhadiah total sebesar 300 ribu dolar AS atau setara Rp 4 miliar.

Dalam tiap pekannya akan dihelat 7 pertandingan dengan 2-3 laga per harinya selama 3 hari.

Untuk pekan 1 digelar pada 26-28 Februari. Adapun pada Jumat (26/2/2021) hari ini akan mempertandingkan 2 laga.

Pada hari ini tim Genflix Aerowolf akan melawan Bigetron Alpha pada pukul 14.30 WIB sekaligus sebagai laga pembuka regular season MPL ID S7.

Lalu, tim Geek Fam akan menantang kampiun musim sebelumnya, RRQ Hoshi, pada pukul 17.00 WIB.

Berikut jadwal MPL ID Season 7 sebagaimana dikutip dari laman resminya: