Susunan Pemain Man City vs West Ham di Liga Inggris, Bernardo Silva Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs West Ham Liga Inggris, Sabtu (27/2/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV

BANJARMASINPOST.CO.ID – Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs West Ham di laga Liga Inggris, Sabtu (27/2/2021) via Live Streaming Mola TV dan belum tentu tayang via Live Streaming Net TV. Bernardo Silva main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester City vs West Ham via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan belum tentu via Net TV pukul 19.30 WIB.

Link Live Streaming Man City vs West Ham bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun belum tentu bisa Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Bernardo Silva diprediksi main.

Duel Manchester City vs West Ham di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Live Net & Mola TV, Chelsea vs Man United, Arsenal, Liverpool & Man City Main

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live RCTI & Bein Sports2, AS Roma vs AC Milan, Verona vs Juventus, Inter vs Genoa

Baca juga: Hasil Liga Eropa Lengkap, AC Milan, Arsenal, Manchester United Lolos Perempatfinal

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia Canelo Alvarez vs Avni Yildirim & Live Streaming World Boxing via DAZN

Bermain di Stadion Etihad, Manchester City selaku tuan rumah akan menjadi lawan berat bagi West Ham, lantaran The Citizen memiliki misi untuk terus melanjutkan tren positifnya.

Manchester City menjelma menjadi tim terkuat di Liga Inggris musim ini.

Skuat besutan Pep Guardiola itu berhasil menyapu bersih 19 kemenangan beruntun di semua kompetisi sepak bola yang dilakoninya.

Terbaru, tim raksasa Liga Inggris itu menang 2-0 atas Borussia Dortmund Monchengladbach pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020/2021, Kamis (25/2/21) dini hari WIB.

Di laga sebelumnya The Citizen juga berhasil menaklukan Arsenal dengan skor 1-0.

Penampilan impresif ini membuat Gabriel Jesus dkk berpeluang besar lolos ke babak 8 besar Liga Champions.