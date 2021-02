Susunan Pemain Verona vs Juventus di Liga Italia, Cristiano Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Verona vs Juventus di Liga Italia, Minggu (28/2/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Cristiano Ronaldo main.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Verona vs Juventus di Liga Italia, Minggu (28/2/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Verona vs Juventus dimulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming Verona vs Juventus bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Verona vs Juventus di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +.

Laga yang bisa ditonton via live streaming beIN Sports ini bakal jadi momen Juventus untuk memangkas jarak poin dengan Inter Milan di puncak klasemen Serie A.

Bianconerri kini berada di peringkat 3 klasemen Liga Italia dengan koleksi 45 poin. Si Nyonya tua terpaut 8 poin dari Inter di puncak, tetapi masih memiliki keuntungan 1 laga tunda.

Melawat ke markas Verona, skuad besutan Andrea Pirlo membawa misi perburuan scudetto berbekal kemenangan 3-0 atas Crotone pada Selasa (23/2) lalu.

"Kami berhasil menciptakan banyak peluang, mencetak tiga gol dan menjaga clean sheet, jadi secara keseluruhan, itu adalah malam yang baik bagi kami. Penting untuk kembali ke jalur kemenangan setelah pertandingan Liga Champions pada pertengahan pekan dan hasil akhir pekan," tutur Aaron Ramsey, gelandang Juventus, usai menang atas Crotone, dikutip laman resmi Juventus.

Kemenangan atas Crotone memiliki arti penting bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan.

Sebelumnya, Juventus baru saja menelan kekalahan beruntun dari Napoli (1-0) dan FC Porto (2-1).