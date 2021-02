Impian Terwujud, Via Vallen Nyanyikan Original Soundtrack Disney Film Raya And The Last Dragon

Via Vallen usai jumpa pers perilisan original soundtrack Raya And The Last Dragon 'Kita Bisa' yang ia bawakan, Jumat (26/2/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Original Soundtrack Film Raya And The Last Dragon yang berjudul Lead The Way versi Bahasa Indonesianya dinyanyikan Via Vallen.

Pada aransemen Bahasa Indonesia lagu tersebut memiliki judul 'Kita Bisa'.

Ya, Via Vallen menuturkan awalnya lagu tersebut sempat ingin dibuat dengan alunan musik koplo.

Original Soundtrack yang ia bawakan mencirikan Indonesia dan dirinya sendiri.

Baca juga: Alasan Nagita Slavina Larang Raffi Ahmad Jadikan Udin Barabere Artis, Merry Sampai Turun Tangan

Baca juga: Kondisi Kiano Anak Baim Wong Memantik Reaksi dan Larangan Dokter, Paula Verhoeven Diminta ini

"Instrumen lagu awalnya sempat mau dikoploin nih," kata Via Vallen dalam jumpa pers virtual Raya And The Las Dragon, Jumat (26/2/2021).

"Tapi pada akhirnya lagu ini instrumennya emang dibuat sama dengan versi Inggris cuma lirik dan pembawaan nyanyiku aja yang beda," bebernya.

Via Vallen membeberkan bahwa lagu tersebut memiliki makna yang sangat cocok dengan budaya Indonesia yakni gotong royong.

Via merasa lagu 'Kita Bisa' akan sangat cocok dengan masyarakat Indonesia khususnya para penggemar animasi Disney.

"Liriknya dan maknanya Indonesia banget, isinya semangat gotong royong, kan indonesia banget," tutur Via Vallen.

"Aku yakin penggemar Disney Indonesia sangat cocok banget sama lagunya," jelasnya.

Lead The Way yang dibawakan oleh Jhene Aiko diaransemen ke Bahasa Indonesia oleh Disney Indonesia dan menunjuk Via Vallen sebagai penyanyi-nya.

Ini merupakan impian Via Vallen sejak kecil bisa menjadi penyanyi untuk film animasi di Disney.

Single tersebut sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital, namun untuk video klipnya akan dirilis bersamaan dengan perilisan filmnya di bioskop yakni 3 Maret 2021.

Baca juga: Kasus Video Syur Gisel Belum Tuntas, Video Nobu di Mobil Goda Karyawan Ruben Onsu Kini Disorot

Baca juga: Penampakan Rumah Rp 12 Miliar Milik Roro Fitria, Barang Semasa di Penjara Disimpan Khusus

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Berkesempatan Bawakan Original Soundtrack Film Disney, Via Vallen: Awalnya Sempat Mau Dikoploin.