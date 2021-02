Jadwal Liga Italia Pekan 24 Live RCTI Verona vs Juventus dan AS Roma vs AC Milan, Inter vs Genoa

Jadwal Liga Italia Pekan 24 via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2, Verona vs Juventus, Inter Milan vs Genoa dan AS Roma vs AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Italia Pekan 24 ada Verona vs Juventus, Inter Milan vs Genoa dan AS Roma vs AC Milan. Besar kemungkinan laga itu bisa dinikmati via Live Streaming RCTI.

Duel AS Roma vs AC Milan dan Verona vs Juventus di saat yang tepat ketika takhta puncak Klasemen Liga Italia Serie A lepas. Laga ini diakses via Live Streaming TV Online RCTI +. Sedangkan duel Inter Milan vs Genoa via Live Streaming Bein Sports 2.

Link Live Streaming Verona vs Juventus di Jadwal Liga Italia bisa diakses via Live Streaming RCTI pada, Minggu (28/2/2021) pukul 02.45 WIB.

Sedangkan duel AS Roma vs AC Milan dan Verona vs Juventus bisa diakses via Live Streaming TV Online RCTI +. Dan Inter Milan vs Genoa via Live Streaming Bein Sports 2.

Baca juga: Jadwal & Hasil Drawing Liga Eropa, Faktor Ibrahimovic Saat Duel Manchester United vs AC Milan

Baca juga: Jadwal Liga Spanyol Live BeIN Sports 1, Sevilla vs Barcelona, Real Madrid & Atletico Main

Baca juga: LINK Live Streaming TVRI & Jadwal Swiss Open 2021, 11 Wakil Indonesia Berlaga

Hasil Liga Italia antara Juventus vs Crotone di Allianz Stadium, Selasa (23/2/2021) dini hari WIB berkahir dengan skor 3-0.

Duel itu dan Derby Milan antara AC Milan vs Inter Milan berpengaruh di Klasemen Liga Italia termasuk Top Skor Liga Italia. Cristiano Ronaldo di puncak.

Pada Hasil Liga Italia itu, Cristiano Ronaldo sukses menyumbang dua dari tiga gol kemenangan Juventus atas Crotone dan makin mengokohkan dirinya di puncak Top Skor Liga Italia.

Sementara satu gol lainnya dicetak oleh Weston McKennie. Sementara itu, duel AC Milan vs Inter Milan semakin mengokohkan Nerrazuri di puncak Klasemen Liga Italia.

Dua gol ini kembali membuka keran gol Ronaldo yang sebelumnya sempat mandul di tiga pertandingan terakhir Juventus.

Dua gol Cristiano Ronaldo pada pertandingan ini juga membuatnya melewati torehan yang dimiliki Romelu Lukaku.