Jadwal Liga Italia Siaran Live RCTI Mulai Malam Ini, Ada Juventus, Inter, Napoli & Roma vs AC Milan

Laga Inter Milan vs Genoa yang tayang lewat Live Streaming RCTI lanjutan Liga Itali Serie A Minggu (28/2/2021) malam WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Liga Italia Serie A pekan 24 ini yang tayang lewat RCTI dan TV Online Bein Sports 2 muli malam ini.

Ada empat pertandingan Liga Italia pekan 24 yang tayang di RCTI, yakni Verona vs Juventus, Inter Milan vs Genoa, Napoli vs Benevento, dan AS Roma vs AC Milan, seperti dikutip dari laman RCTI Plus.

Jadwal Liga Italia di RCTI pekan 24 akan mulai berlangsung malam ini Minggu, 28 Februari 2021 dini hari dimana ada laga Verona vs Juventus pada jam 02.45 WIB.

Sementara pemuncak Klasemen Liga Italia, Inter Milan akan melawan Genoa pada Minggu, 28 Februari 2021 malam yang juga tayang di RCTI. :aga ini khusus tayang lewat Live Streaming RCTI Plus.

Selain itu RCTI juga akan menayangkan pertandingan Napoli vs Benevento dan big match AS Roma vs AC Milan pada Senin, 1 Maret 2021 dini hari WIB.

Sementara itu seluruh pertandingan Liga Italia bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 2.

* Preview Singkat

Verona akan menjamu Juventus Minggu, 28 Februari 2021 dini hari WIB. Cristiano Ronaldo dkk datang ke markas Verona dengan kepercayaan diri tinggi usai menang dari Crotone doi pekan sebelumnya.

Dalam kemenangan 3-0 itu, Cristiano Ronaldo membuat dua gol.

Dua gol ini kembali membuka keran gol Ronaldo yang sebelumnya sempat mandul di tiga pertandingan terakhir Juventus.