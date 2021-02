Jadwal & Live Streaming Tinju Dunia Canelo Alvares vs Avni Yildirim, World Boxing Tak Live TV One

Jadwal Tinju Dunia Pekan Ini Saul Canelo Alvarez vs Avni Yildirim di Live Streaming DAZN, Belum Tentu Siaran Langsung TV Nasional atau Live Streaming TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia dan Live Streaming World Boxing via Live Streaming DAZN, Minggu (28/2/2021) atau akhir pekan ini, ada Saul Canelo Alvarez vs Avni Yildirim.

Duel Tinju Dunia atau World Boxing Canelo Alvarez vs Avni Yildirim ini akan digelar di Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Amerika Serikat dan belum ada konfirmasi akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional dan biasanya via Live Steaming TV One. Cek Head to head di artikel ini.

Pertarungan Saul Canelo Alvarez vs Avni Yildirim memperebutkan gelar juara kelas menengah versi WBC dan WBA. Link Live Streaming World Boxing duel ini bisa diakses via Live Streaming DAZN.

Adapun bagi Avni Yildirim, ini adalah peluang untuk mematahkan rencana tersebut. Laga Canelo Alvares vs Avni Yildirim ini belum ada konfirmasi akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya di Live Streaming TV One.

Raja tinju dunia, Saul "Canelo" Alvarez, bakal menghadapi penantang wajib Avni Yildrim untuk mempertahankan gelar kelas menengah super WBC dan WBA yang ia miliki.

Jadwal tinju dunia Canelo Alvarez vs Avni Yildrim akan berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami, Florida, pukul 10.00 pagi WIB pada Minggu (28/2/2021).

Ini adalah pertarungan kedua Canelo Alvarez (54-1-2, 36 KO) dalam dua bulan terakhir.

Pertarungan terkini juara tinju empat divisi berat ini adalah saat ia mengalahkan Callum Smith pada Desember 2020.

Sementara, Yildrim (21-2, 12 KO) akan bertarung untuk kali pertama sejak kalah kontra Anthony Dirrell pada Februari 2019.

Ring walk Canelo Alvarez dan Avni Yildrim diperkirakan mulai pada 10.00 pagi WIB walau itu tergantung dari durasi pertarungan sebelum-sebelumnya.