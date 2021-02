Penampakan Rumah Rp 12 Miliar Milik Roro Fitria, Barang Semasa di Penjara Disimpan Khusus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasca keluar dari penjara gegara kasus narkoba, Roro Fitria kembali mencuri perhatian.

Ya, kali ini ia memamerkan isi dari rumahnya yang bernilai Rp 12 miliar.

Hal itu terungkap saat menjadi bintang tamu program "Sobat Misqueen" di TRANS7, yang dipandu Marshel Widianto dan Mpok Alpa.

Nah, bagaimana penampilan rumah yang didominasi warna emas dan putih itu? Berikut rangkumannya.

Terdapat salah satu ruang ganti istimewa.

Di sana, ada beberapa lemari yang di dalamnya pakaian, tas, hingga sepatu. Selengkapnya bisa disimak melalui video berikut ini :

Dia mengambil satu tas berwarna hitam. Menurutnya, itu yang paling mahal yang pernah ia beli.

"(Harganya) more or less two hundred (Rp 200 juta)," ungkap Roro Fitria seperti dikutip Kompas.com dalam tayangan YouTube TRANS7 OFFICIAL, Jumat (26/2/2021).

Ada salah satu bagian lemari yang diisi banyak tas rajutan.

Itu adalah kerajinan tangan Roro Fitria sewaktu mendekam di balik jeruji besi.

