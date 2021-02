Proyek Film Mawar De Jongh dan Vino Bastian Picu Rasa Penasaran Para Fans

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mawar De Jongh mengawali tahun 2021 dengan bermain dalam Film Lockdown.

Ya, Informasi itu terungkap dalam postingan foto adegan dirinya bersama Vino bastian di instagram pribadi milik Mawar De Jongh, @mawar_eva.

Nah, Mawar De Jongh, hanya menulis keterangan “#comingsoon Lockdown (2021).”

Bahkan Vino Bastian yang menjadi lawan mainnya melakukan hal serupa.

Vino dan Mawar saling tatap dengan raut muka sedih.

“If you truly love someone, don’t ever decorate their eyes with tears. #comingatyou #vinogbastian,” tulis Vino.

Postingan Vino dan Mawar sontak membuat para penggemarnya bertanya-tanya.

Belum satu genap sehari, postingan ini sudah mendapatkan ratusan komentar dari netizen.

Sebagian besar menebak-nebak judul film yang mereka posting, seperti yang ada di kolom komentar ig milik Mawar.

@bruzhka,”miracle in cell no 7 kah??!!!.”