Susunan Pemain AS Roma vs AC Milan di Liga Italia, Zlatan Ibrahimovic Dimainkan Stefano Pioli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AS Roma vs AC Milan di Liga Italia, Senin (29/2/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan via Live Streaming RCTI. Zlatan Ibrahimovic main.

Siaran Langsung Liga Italia antara AS Roma vs AC Milan dimulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan RCTI +.

Link Live Streaming AS Roma vs AC Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang di Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Stefano Pioli siapkan Zlatan Ibrahimovic untuk bermain.

Duel AS Roma vs AC Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Dua pelakon grande partita ini sama-sama membutuhkan kemenangan.

Roma (44 poin) ingin mengukuhkan posisi di empat besar, juga berusaha memangkas jarak dengan Inter Milan (53 poin) dan Milan (49 poin), serta mencoba menggusur Juventus (45 poin) dari peringkat 3.

Sementara itu, Milan tak mau tertinggal semakin jauh dari Inter Milan.

Pekan sebelumnya, Roma hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 di kandang Benevento, sedangkan Milan dipermak Inter 0-3.

Setelah itu, Roma dan Milan sama-sama memastikan kelolosan dari babak 32 besar Liga Europa.

Roma menang 3-1 menjamu Braga lewat gol-gol Edin Dzeko, Carles Perez, serta Borja Mayoral, dan menang agregat telak 5-1.