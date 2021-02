Susunan Pemain Leicester vs Arsenal di Liga Inggris, Jamie Vardy Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Leicester vs Arsenal Liga Inggris, Minggu (28/2/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV

Duel Leicester vs Arsenal di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak Net TV.

Dua tim ini baru saja mengalami nasib yang kontras di babak 32 besar Liga Europa.

Leicester kalah 0-2 menjamu Slavia Praha, dan tersingkir dengan agregat tersebut.

Sementara itu, Arsenal sukses mengalahkan Benfica 3-2 melalui sepasang gol Pierre-Emerick Aubameyang dan satu gol Kieran Tierney untuk memastikan diri lolos ke 16 besar dengan agregat 4-3.

Arsenal pun lebih percaya diri menatap lawatan ke King Power Stadium.

Namun, itu bukan jaminan bagi pasukan Mikel Arteta untuk merebut poin penuh.

Leicester cuma kalah sekali dalam 12 laga terakhirnya di Premier League, sedangkan Arsenal hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir mereka di kompetisi yang sama.