Duo Manchester Bersaing Boyong Erling Haaland, Juventus Pun Tertarik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klub Liga Inggris Manchester United dan Manchester City dikabarkan bersaing untuk memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund.

Erling Haaland asal Norwegia ini, merupakan pemain terpanas di sepak bola Eropa, setelah mencetak 43 gol dalam 43 pertandingan sejak bergabung dengan Borussia Dortmund 13 bulan lalu.

AC Milan dan Juventus di Liga Italia juga tertarik untuk mendatangkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Mereka harus bersaing dengan club dari Liga Inggris.

Sejumlah klub di Liga Inggris seperti Manchester United (MU), Manchester City, dan Chelsea dikabarkan sudah mendekati Erling Haaland dari Borussia Dortmund.

Dikutip dari Mirror.co.uk, Minggu, (28/2/2021), Man City dan MU dikabarkan siap memboyong Erling Haaland senilai £ 100 juta dari Borussia Dortmund

Hubungan Pelatih Man City Pep Guardiola dengan agen super Mino Raiola tidak akan menghentikan Manchester City untuk bergabung dalam perlombaan £ 100 juta dengan rival Manchester United untuk menandatangani Erling Haaland .

City telah menjadikan penandatanganan pencetak gol sebagai prioritas utama musim panas ini.

Haaland yang kini berusia 20 memiliki klausul pelepasan senilai £ 65 juta dalam kontraknya, yang akan aktif pada tahun 2022.

Sementara itu, Matt Law of the Telegraph (via R1F ) melaporkan bahwa untuk menandatangani Haaland musim panas ini akan dikenakan biaya £ 150 juta ditambah biaya agen.

Perselisihan antara Pep Guardiola dan Agen Mino Raiola tidak akan begitu berpengaruh.