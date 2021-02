Jadwal Liga Italia Siaran Live RCTI Malam Ini, Inter Milan vs Genoa, As Roma vs AC Milan

Pertandingan Liga Italia Serie A antara AS Roma vs AC Milan yang tayang lewat Live Streaming RCTI pada Senin, 1 Maret 2021 dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah Jadwal Liga Italia Serie A pekan 24 malam ini Minggu (28/2/2021) yang tayang di stasiun TV RCTI dan TV Online Bein Sports 2.

Tiga pertandingan Liga Italia pekan 24 akan tayang di RCTI malam ini, yakni Inter Milan vs Genoa, Napoli vs Benevento, dan AS Roma vs AC Milan.

Jadwal Liga Italia di RCTI malam ini akan dibuka laga pemuncak Klasemen Liga Italia, Inter Milan yang melawan Genoa pada jam 21.00 WIB.

Pertandingan Inter Milan vs Genoa ini khusus tayang lewat Live Streaming RCTI Plus.

Selain itu malam indah RCTI juga akan menayangkan pertandingan Napoli vs Benevento dan big match AS Roma vs AC Milan pada Senin, 1 Maret 2021 dini hari WIB.

Pada laga yang sudah dimainkan, Juventus sang juara bertahan hanya bisa bermain imbang 1-1 saat menjamu Verona pada pekan 24 Liga Italia.

Sementara itu seluruh pertandingan Liga Italia bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 2.

* Preview Singkat

Pemuncak Klasemen Liga Italia, Inter Milan akan melawan Genoa Minggu, 28 Februari 2021 malam WIB, yang di atas kertas jelas di bawah anak asuh Antonio Conte.

Genoa kini hanya ada di posisi 11 Klaselen Liga Italia. Kesempatan Inter Milan makin menjauhi AC Milan yang menghadapi lawan berat AS Roma.