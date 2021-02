Profil dan Biodata Wali Kota Banjarbaru 2020-2024 HM Aditya Mufti Ariffin SH MH

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - HM Aditya Mufti Ariffin SH MH dan Wartono SE resmi dilantik menjadi Wali kota dan Wakil Wali kota Banjarbaru yang digelar di Mahligai Pancasila Pemerintah Provinsi Kalimantan Selelatan (Kalsel) di Kota Banjarmasin, Jumat (26/2/2021) pagi.

HM Aditya Mufti Ariffin SH MH dan Wartono SE telah menjalani rangkaian acara dengan khidmat bersamaan dengan empat kepala daerah lain oleh Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA.

Setelah pelantikan, Aditya Mufti Ariffin mengatakan, tidak akan terlalu fokus program 100 hari kerja.

Namun di langkah awal, menurutnya, lebih banyak mengevaluasi permasalahan di Kota Banjarbaru.

"Baik yang berkaitan dengan pemerintahan maupun dengan kemasyarakatan. Pandemi Covid-19, banjir, nah ini yang akan jadi perhatian," kata Ovie sapaan Aditya.

H Muhammad Aditya Mufti Ariffin, SH, MH, Wali Kota Banjarbaru (HUMAS PEMKO BANJARBARU)

Berikut profil lengkap Wali Kota Banjarbaru 2020-2024

Nama Lengkap : H Muhammad Aditya Mufti Ariffin, SH, MH

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarbaru, 21 Maret 1984

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Golongan Darah : O

Status Perkawinan : Kawin

Nama Istri : Filza Mar’i Isa az-Zubedi, SE (Vivi Zubedi)

Jumlah Anak : 3 (tiga)

Nama Anak : Zahra Aditya Ariffin

-Salman Aditya Ariffin

-Khadeejah Aditya Ariffin

Partai : Partai Persatuan Pembangunan

Alamat Rumah : Jalan Kalibata Timur IV No. 6 RT. 10 RW. VIII Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kotamadya Jakarta Selatan

:Jalan Garuda No. 81 RT. 3 RW. 5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

E-Mail : aditya.mufti@gmail.com

Facebook : Aditya Mufti Ariffin New

Instagram : aditya_mufti_ariffin

Riwayat Pendidikan:

1. TK Rahmaniah Banjarbaru (1990)

2. SD Negeri Banjarbaru Utara 2 (1996)

3. SLTP Negeri 2 Banjarbaru (1999)

4. SMA Negeri 2 Banjarbaru (2001)

5. SMA Negeri 1 Martapura (2002)

6. Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (2007)

7. Program Magister Hukum (S2) Universitas Lambung Mangkurat (2013)

8. Program Doktoral Ilmu Hukum (S3) Universitas Brawijaya (sedang dijalani)

Perjalanan Karier:

1. Anggota DPR RI (2009-2019)

2. Komisaris CV Aditama Mandiri (2007-sekarang)

Riwayat Organisasi:

1. Ketua Harian Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kalimantan Selatan (2006-2008)

2. Ketua Asosiasi Duta Wisata Indonesia (Adwindo) Kalimantan Selatan (2006-2008)

3. Ketua Kompartemen HIPMI Kalimantan Selatan (2007-2010)

4. Ketua Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Kalimantan Selatan (2008-2013)

5. Sekretaris Jenderal PP Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) (2011-sekarang)

6. Wakil Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarmasin (2006-2011)

7. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarbaru (2011-2015)

8. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan (2016-sekarang)

Jabatan di DPR :

1. Anggota DPR RI Fraksi PPP, Komisi III DPR RI (2009-2014)

2. Anggota DPR RI Fraksi PPP, Komisi III DPR RI (2014-sekarang)

3. Anggota Badan Legislasi DPR RI (2014-2019)

